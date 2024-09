Kamel Maddouri prononce le discours de la Tunisie au sommet Chine-Afrique sur la gouvernance

Le chef du gouvernement tunisien, Kamel Maddouri, a pris la parole ce jeudi 5 septembre 2024 au Centre national des conférences de Pékin, lors du sommet de haut niveau sur la gouvernance dans le cadre du Forum de coopération sino-africaine. Ce forum, selon Maddouri, est désormais un rendez-vous stratégique incontournable pour promouvoir une coopération mutuellement bénéfique et durable entre la Chine et l’Afrique.

Il a salué le thème de cette édition, « Coopération pour la modernisation et construction d’une communauté sino-africaine de haut niveau », qui reflète un engagement commun en faveur de la prospérité, de la paix et du développement durable. Le chef du gouvernement a insisté sur l’importance de la gouvernance, de l’intégrité et de la transparence comme socles de la prospérité des nations. Il a également réaffirmé la détermination de la Tunisie à lutter contre la corruption et à appeler la communauté internationale à coopérer davantage dans la récupération des fonds détournés.

Maddouri a mis en avant le rôle éminent de l’Afrique sur la scène internationale dans un contexte mondial marqué par des bouleversements géopolitiques et économiques, et a souligné l’importance de renforcer la coopération tout en respectant la souveraineté des décisions nationales.

Le chef du gouvernement a réitéré l’engagement de la Tunisie à travailler avec tous ses partenaires, conformément à la vision du président Kaïs Saïed, pour construire un avenir commun basé sur les valeurs de solidarité, de bien-être et de paix.

Il a clôturé son discours en adressant ses remerciements au président chinois, Xi Jinping, pour ses initiatives innovantes annoncées lors de ce sommet.

