Kasserine: 4 fonctionnaires arrêtés pour des faits de corruption

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Kasserine a émis des mandats de dépôt à l’encontre de quatre fonctionnaires travaillant pour l’amicale de la municipalité d’Ezzouhour. Ils sont accusés d’avoir abusé de leur position pour détourner des fonds et causer des préjudices à l’administration.

Le ministère public, quant à lui, a ordonné la détention du président de l’amicale, de son secrétaire général et de son trésorier pour des faits présumés de corruption financière et administrative. Ils sont également soupçonnés d’avoir manipulé le compte bancaire de l’amicale et des contrats pour obtenir des téléphones portables sans déduction de salaire.

