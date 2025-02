Kasserine : Saisie de « chocolat de Dubaï » contenant un additif interdit en Tunisie

L’Autorité nationale de sécurité alimentaire a annoncé, ce jeudi, la saisie de quantités de chocolat importé contenant des additifs interdits en Tunisie.

Selon son communiqué, les équipes de l’administration régionale de l’Instance nationale de sécurité alimentaire à Kasserine ont intercepté des lots de « chocolat de Dubaï » contenant le colorant alimentaire E102, une substance interdite en Tunisie en raison de ses effets potentiels sur la santé publique.

L’Autorité a précisé que des mesures juridiques seront prises contre les contrevenants, conformément à la réglementation en vigueur. Elle a également appelé les commerçants et distributeurs à ne pas commercialiser ce produit et exhorté les consommateurs à vérifier la composition des denrées alimentaires avant leur achat et à signaler toute infraction aux autorités compétentes.

Gnetnews