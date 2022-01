Kasserine: Un député mêlé dans une affaire de détournement de terrains publics

Le bureau chargé de la communication au sein Tribunal de première instance de Tunis a indiqué ce ve,ndredi via un communiqué que quatre personnes ont été mises en examen dans une affaire de détournement d’hectares au Mont Feriana et l’exploitation de carrières de marbre.

Parmi les personnes présumées se trouve un député de la circonscription de la Kasserine. Le même communiqué mentionne que l’enquête a permis d’identifier une trentaine de personnes liées à l’affaire mais que finalement seuls le député en question, le directeur de gestion et des ventes au ministère de l’Equipement, le délégué de Feriana, et le délégué régional à l’Agriculture occupant ce poste durant la période de 2019, ont placés en garde à vue. Une ancienne directrice de gestion et des ventes et le chef de zone de la Garde nationale à Feriana ont été, également, présentés à la justice.

Le bureau chargé de la communication du Tribunal a par ailleurs précisé que le ministère public a chargé l’unité centrale de la Garde nationale d’El Aouina d’enquêter sur des suspicions de détournement. Le député est notamment accusé d’avoir détourné près de 18 hectares de terrains qui appartiennent à l’Etat au Mont Feriana, ajoutant que ce dernier en avait pris possession et qu’il avait crée des sociétés d’exploitation de carrière de marbre.

Gnetnews