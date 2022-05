Khaled Hosni : « Ronaldinho ? Je ne comprends pas pourquoi il est venu »

Le chroniqueur de l’émission sportive de Carthage+ a commenté la visite de l’ex gloire du Brésil en Tunisie. Ronaldinho est arrivé depuis le 19 mai pour « promouvoir » le tourisme et démontrer que le pays est « sous contrôle » et que la destination Tunisie est « sure ».

Khaled Hosni a déclaré : « Je ne comprends pas du tout ce qu’il est venu faire chez nous. C’est lui qui va booster le tourisme ? Il ne connait même pas la Tunisie. De quelle promotion on parle ? Sa venue est dérangeante et on ferait mieux de s’inspirer du Rwanda qui sponsorise un club comme le PSG ».

