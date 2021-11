L1 – J05 : EST-CSHL en Live Streaming ! Compos probables

La cinquième journée de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle débutera samedi avec les matchs du Groupe A. L’ES Hammam-Sousse et l’US Tataouine accueilleront respectivement le CS Sfaxien et l’US Ben Guerdane. L’ES Metlaoui se déplacera à Bizerte et l’Espérance de Tunis recevra le CS Hammam-Lif. Cette rencontre sera diffusée en direct par la page officielle et la chaîne Youtube du club de Bab Souika.

Compos probables :

EST : Ben Cherifia, Fedaâ, Ben Hamida, Badrane, Yaâkoubi, Coulibaly, Ben Romdhane, Chaâlali, El Houni, Iwuala, Arfaoui.

CSS : Dahmen, Zamouri, Dagdoug, Ghram, Camara, Neji, Rayah, Kouakou, Soula, Ali, Chaouat.

GnetNews