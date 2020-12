L1-J1 : CAB-ESS au Bssiri ! ST-OB avancé d’une heure

La Ligue Nationale de Football Professionnel, a dévoilé, ce mercredi, le programme de la première journée de la Ligue 1 Professionne. Voici les détails.

Samedi 5 décembre

Stade Tunisien – Olympique de Beja (13h)

CA Bizertin – ES Sahel (15h)

Dimanche 6 décembre (14h)

ES Tunis – AS Solimane

AS Rejiche – US Tataouine

ES Metlaoui – US Ben Guerdane

Jeudi 10 décembre (14h)

CS Sfaxien – US Monastir

La rencontre du Club Africain sera programmée ultérieurement.

GnetNews