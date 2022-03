L1 – J11 : Le CA battu à Beja ! Résultats du jour

Le Club Africain a concédé sa deuxième défaite d’affilée en s’inclinant, dimanche après-midi pour le compte de la 11ème journée de la Ligue 1 Professionnelle, sur la pelouse de l’Olympique de Beja 1 à 0. Dans les autres matchs du jour, l’ES Hammam-Sousse et l’ES Metlaoui se sont neutralisés, le CA Bizertin, l’US Monastir et l’AS Rejiche ont respectivement battu le CS Hammam-Lif, l’AS Soliman et le CS Chebba.

Résultats du jour :

Groupe 1 :

ES Hammam-Sousse – ES Metlaoui : 1/1

CA Bizertin – CS Hammam-Lif : 2/0

Groupe 2 :

Olympique de Beja – Club Africain : 0/1

US Monastir -AS Soliman : 1/0

CS Chebba – AS Rejiche : 0/1

Classements :

Groupe A :

1/ Espérance de Tunis 20 points

2/ US Ben Guerdane 18 points

3/ US Tataouine 16 points

4/ CS Sfaxien 16 points

5/ ES Hammam-Sousse 14 points

6/ CA Bizertin 13 points

7/ ES Metlaoui 13 points

8/ CS Hammam-Lif 6 points

Groupe B :

1/ US Monastir 22 points

2/ AS Rejiche 19 points

3/ Club Africain 17 points

4/ CS Chebba 12 points

5/ Etoile du Sahel 12 points

6/ Olympique de Beja 11 points

7/ ES Zarzis 10 points

8/ AS Soliman 10 points

