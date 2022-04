L1 – J13 : L’EST en playoffs, le CSHL relÃ©guÃ©

L1 – J13 : L’EST en playoffs, le CSHL relégué

La treizième et avant-dernière journée de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle a eu lieu cet après-midi. Dans le Groupe A, l’Espérance Sportive de Tunis a assuré sa qualification aux Playoffs après sa victoire face à l’US Tataouine 3 à 0. En bas du classement, le CS Hammam-Lif quitte officiellement la L1 suite à son match face à l’ES Metlaoui et à la victoire du CA Bizertin face au CS Sfaxien. Ce dernier jouera sa place en Playoffs lors de la dernière journée.

Dans le Groupe B, le Club Africain et l’Etoile du Sahel ont fait un grand pas vers la qualification grâce à leurs succès respectivement à Zarzis et à Rejiche.

Groupe A :

ES Hammam-Sousse – US Ben Guerdane : 1/1

CA Bizertin – CS Sfaxien : 2/0

CS Hammam-Lif – ES Metlaoui : 0/0

Espérance de Tunis – US Tataouine : 3/0

Groupe B :

ES Zarzis – Club Africain : 0/1

CS Chebba – AS Soliman : 0/0

AS Rejiche – Etoile du Sahel : 0/2

Olympique de Beja – US Monastir : 0/0

