L1-J26 : Deux matchs sur Al Kass ! Voici le programme

Voici le programme de la 26ème et dernière journée de la Ligue 1 Professionnelle, prévue le mercredi 19 mai. A noter que les matchs qui opposeront l’EST à l’ESM et le ST au CA seront diffusés respectivement par Al Kass 1 et Al Kass 2.

14h00 : AS Rejiche – CS Sfaxien

14h00 : JS Kairouan – US Tataouine

14H00 : US Monastir – AS Soliman

14h00 : Etoile du Sahel – Olympique de Beja

14h00 : US Ben Guerdane – CA Bizertin

14h00 : Stade Tunisien – Club Africain : Al Kass 2

14h00 : Espérance de Tunis – ES Metlaoui : Al Kass 1

