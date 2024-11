L1-J9 : L’ESS fait perdre la tÃªte Ã  l’ESZ ! USMO et ST vainqueurs

L1-J9 : L’ESS fait perdre la tête à l’ESZ ! USMO et ST vainqueurs

Le Club Africain est le nouveau leader de la Ligue 1. Les Rouges et blancs, vainqueurs samedi de l’AS Soliman profitent du cadeau de l’ES Sahel qui est allée s’imposer sur le terrain de l’Espérance de Zarzis. Les locaux avaient pourtant pris un avantage de deux buts avant de se faire remonter et d’encaisser le but de la victoire des visiteurs à la dernière minute du match.

Les joueurs de Mkacher sont neuvièmes avec 11 points. L’ESZ est deuxième à deux points du CA.

Dans les autres matchs, l’US Monastir a dominé l’Olympique de Beja (1/3) alors que le Stade Tunisien est allé chercher la victoire sur le terrain de l’EGS Gafsa (0/1).

Le classement

1- Club Africain 21 pts (9j)

2- US Monastirienne 19 pts (9j)

3- Espérance de Zarzis 19 pts (9j)

4- Stade Tunisien 18 pts (9j)

5- Olympique de Béja 17 pts (9j)

6- Espérance de Tunis 16 pts (9j)

7- Club Sportif Sfaxien 14 pts (9j)

8- JS Omrane 12 pts (9j)

9- AS Gabés 11 pts (9j)

10- Etoile du Sahel 11 pts (9j)

11- ES Métlaoui 8 pts (9j)

12- AS Soliman 8 pts (9j)

13- US Ben Guerdane 7 pts (9j)

14- CA Bizertin 4 pts (9j)

15- EGS Gafsa 4 pts (9j)

16- US Tataouine 3 pts (9j)

GnetNews