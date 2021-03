L1 : Victoire Ã  l’arrachÃ©e pour l’EST ! Le CA accrochÃ©, le CAB rechute

L1 : Victoire à l’arrachée pour l’EST ! Le CA accroché, le CAB rechute

L’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée face à l’Union Sportive de Ben Guerdane 1 à 0, mercredi après-midi, dans le cadre de la 17ème journée du championnat. Accrochés jusqu’aux dernières secondes du match, les « Sang et Or » ont arraché la victoire grâce à un but de Taha Yassine Khenissi.

Dans les autres matchs du jour, l’US Tataouine et le Club Africain se sont neutralisés (0/0) tout comme l’AS Rejiche et le Stade Tunisien. La JS Kairouan a concédé le nul face à l’ES Metlaoui (1/1) tandis que l’AS Soliman s’est imposé face au CA Bizertin 2 à 0.

