L1 : Voici les arbitres de la dixième journée

Tous les matchs comptant pour la dixième journée de la Ligue 1 Professionnelle seront disputés ce mercredi 9 mars. La Direction nationale d’arbitrage a communiqué les noms des referees pour toutes les rencontres. Voici les désignations.

Groupe A

ES Metlaoui – US Tataouine : Nasrallah Jaouadi

CS Sfaxien – US Ben Guerdane : Aymen Nasri

CSH Lif – ESH Sousse : Oussema Razgallah

ES Tunis – CA Bizertin : Walid Jeridi

Groupe B

ES Sahel – US Monastir : Nidhal Letaief

AS Rejiche – ES Zarzis : Mahrez Melki

Olympique Béja – CS Chebba : Naïm Hosni

AS Soliman – Club Africain : Amir Loussaief

