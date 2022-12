La baguette française inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO

La baguette française a été inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, ce mercredi 30 novembre.

Présidée par le Maroc, la réunion du Comité a eu lieu à Rabat et a examiné les candidatures d’inscriptions de 56 pratiques traditionnelles internationales, telles que le Raï algérien, ou encore la harissa tunisienne.

Tous les jours, 12 millions de consommateurs français poussent la porte d’une boulangerie et plus de six milliards de baguettes sortent des fournils chaque année.

