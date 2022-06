La Banque Mondiale accorde un prÃªt de 130 millions de dollars Ã  la Tunisie pour l’importation de cÃ©rÃ©ales

La Banque Mondiale accorde un prêt de 130 millions de dollars à la Tunisie pour l’importation de céréales

Dans un communiqué publié ce mardi 28 juin, la Banque mondiale a annoncé qu’un prêt de 130 millions de dollars a été accordé à la Tunisie dans le cadre des aides accordées pour atténuer les conséquences de la guerre en Ukraine sur la situation alimentaire.

Ainsi, d’après la BM, cette enveloppe permettra « le financement des importations de blé tendre » et de « fournir un soutien d’urgence pour couvrir les importations d’orge pour la production laitière et les besoins en semences des petits exploitants agricoles pour la prochaine campagne céréalière ».

Dans le même communiqué, l’institution financière précise que la Tunisie pourra, grâce à ce prêt, se procurer « l’équivalant d’un mois et demi de consommation en blé tendre et environ 75 000 tonnes d’orge fourragère pour couvrir les besoins des petits producteurs laitiers pendant environ un mois, ainsi que 40 000 tonnes de semences de blé de qualité pour assurer la prochaine campagne de semis, qui commencera au mois d’octobre ».

Enfin, la Banque Mondiale a souligné que ce prêt permettra la mise en oeuvre « de réformes visant à remédier aux faiblesses et aux distorsions touchant la filière céréalière, en s’attachant notamment à rénover la politique de sécurité alimentaire pour en améliorer l’impact sur la nutrition et la diversification alimentaire ; de renforcer la résilience de la Tunisie aux futures crises alimentaires et de fournir une assistance technique pour moderniser l’Office des céréales et le système de subventions alimentaires du pays ».

A noter qu’en en 2021, la Tunisie a réalisé 60 % de ses importations de blé tendre et 66 % de ses importations d’orge avec la Russie et l’Ukraine et que ces perturbations peuvent avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire.

