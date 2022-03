La Banque Mondiale assure un financement supplémentaire de 400 millions de dollars pour la lutte contre la pandémie

Un financement supplémentaire de 400 millions de dollars a été alloué à la Tunisie par la Banque Mondiale au titre du projet de réponse d’urgence Covid-19 pour la protection sociale.

Cette enveloppe permettra de soutenir financièrement 900.000 ménages tunisiens qui ont été affaiblis par la pandémie de Covid-19.

« L’objectif du projet est de consolider le programme social AMEN et de garantir que les transferts monétaires vers les ménages pauvres et vulnérables ne sont pas interrompus. Le projet initial a été approuvé en mars 2021 et est entré en vigueur trois mois plus tard », a expliqué l’institution dans un communiqué publié ce mardi 29 mars.

Toujours selon la même source, « cette somme permettra d’étendre le plan de couverture des transferts monétaires permanents du programme AMEN de 260 000 à 310 000 ménages bénéficiaires, ce qui représente 10% de la population, et appuiera les efforts du ministère des Affaires sociales pour améliorer le ciblage et l’identification des ménages pauvres. Elle permettra aussi d’étendre les prestations du programme d’allocations familiales à environ 120 000 enfants âgés de cinq ans et moins ».

Pour rappel, la Banque Mondiale avait débloqué la somme de 300 millions de dollars en mars 2021, et ce, dans la cadre de ce même programme.

Gnetnews