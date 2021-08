La banque mondiale attentive à la situation en Tunisie, et est prête à l’accompagner dans ses réformes (Farid Belhaj)

La situation économique en Tunisie et ses engagements financiers ont été au centre d’une entrevue, hier lundi 30 Août, entre le président de la république Kaïs Saïed et le vice-président du groupe de la banque mondiale pour les affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Ferid Belhaj.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur les mécanismes de coopération continue avec la banque mondiale, le fonds monétaire international (FMI), et les autres institutions financières.

Belhaj a affirmé, dans une vidéo, le soutien de la banque mondiale à la Tunisie, et son accompagnement en matière de réformes devant être mises en œuvre, évoquant les aides sociales qui vont être versées pour venir en aide aux familles démunies via un financement de la banque mondiale.

Le ministère des Affaires sociales devra servir, à compter de demain mercredi 1er septembre, les indemnités exceptionnelles pour les classes indigentes et à bas revenus, ainsi que pour les catégories touchées par les répercussions de la pandémie du Coronavirus, qui se seront inscrits sur la plateforme Amen Social.

Le vice-président de la banque mondiale pour la région MENA avait, auparavant, réitéré lors d’une rencontre avec la chargée du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Sihem Boughdiri Namissa, « l’engagement de la banque mondiale à appuyer la Tunisie en vue de réussir son processus démocratique et d’opérer la transition économique escomptée ».

Il a, par ailleurs, souligné que la banque mondiale suit l’évolution de la situation en Tunisie, et les importants messages en termes d’amélioration de la gouvernance et de lutte contre la corruption.

L’institution financière continue à œuvrer pour assurer l’accompagnement nécessaire à la Tunisie, afin qu’elle mette en exécution ses réformes économiques et sociales, particulièrement les programmes de protection sociale, a-t-il déclaré en substance.

Gnetnews