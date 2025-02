La BCT publie la liste des institutions adhérentes à la plateforme « Tunichèque »

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a annoncé la liste des 23 institutions financières intégrant la plateforme électronique unique des chèques, « Tunichèque ». Ce dispositif vise à moderniser et sécuriser les transactions par chèque en facilitant leur traitement dématérialisé.

Les établissements adhérents sont : Al Baraka Bank Tunisie, Amen Bank, Arab Tunisian Bank (ATB), Attijari Bank, Bank ABC, BH Bank, Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), Banque Nationale Agricole (BNA), Banque de Tunisie (BT), Banque de Tunisie et des Émirats (BTE), Banque Tuniso-Koweïtienne (BTK), Banque Tuniso-Libyenne (BTL), Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank), Banque Zitouna, North Africa International Bank (NAIB), Qatar National Bank (QNB), Société Tunisienne de Banque (STB), Tunis International Bank (TIB), Tunisian Saudi Bank (TSB), Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI), Union Internationale de Banques (UIB), Wifak Bank et l’Office National des Postes.

La BCT précise que cette liste sera mise à jour régulièrement, au moins une fois tous les six mois, afin d’intégrer d’éventuelles nouvelles adhésions.

Gnetnews