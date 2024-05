La BERD finance une centrale solaire de 10MW en Tunisie pour promouvoir les Ã©nergies renouvelables

La BERD finance une centrale solaire de 10MW en Tunisie pour promouvoir les énergies renouvelables

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) intensifie son soutien au développement des énergies renouvelables en Tunisie en finançant la construction d’une centrale solaire de 10 MW à Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine.

Selon un communiqué de la BERD, ce projet est soutenu par un prêt de 3,9 millions d’euros de la BERD, complété par un financement concessionnel pouvant atteindre 1 million d’euros fourni par la Finlande dans le cadre du Partenariat pour une action climatique à fort impact de la BERD. La centrale sera exploitée par Centrale Solaire Feriana B, une entité de la société européenne d’énergie renouvelable Qair.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Mécanisme de prêt au secteur privé pour la production d’énergies renouvelables dans la région SEMED de la BERD, vise à augmenter la capacité de production d’énergie renouvelable de 10 MW et à réduire les émissions de CO2 de 8 560 tonnes par an. Attribué à l’issue d’un appel d’offres, il représente l’un des premiers projets conformes au cadre réglementaire tunisien pour les énergies renouvelables.

Aida Sitdikova, directrice de la BERD pour l’énergie en Eurasie, au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré : « Nous sommes très fiers de nouer un partenariat avec Qair pour soutenir la transition énergétique en Tunisie. Ce pays dispose d’un grand potentiel de ressources éoliennes et solaires, et cet investissement contribuera au développement des énergies renouvelables privées et à la diversification du bouquet énergétique. »

Eric Boutemy, directeur du bureau tunisien de Qair, a affirmé : « Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration pour promouvoir le développement durable et créer un avenir plus propre, conformément à l’objectif de la Tunisie de porter la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 30 % d’ici 2030. »

Depuis 2012, la BERD a investi plus de 2,2 milliards d’euros dans 70 projets en Tunisie et a soutenu plus de 1 200 petites et moyennes entreprises grâce à une assistance technique financée par l’Union européenne.

Gnetnews