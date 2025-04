La cheffe du gouvernement appelle Ã  une action rapide pour rÃ©soudre les problÃ¨mes administratifs

La cheffe du gouvernement appelle à une action rapide pour résoudre les problèmes administratifs

Ce mercredi 2 avril 2025, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a accueilli, au Palais du gouvernement à La Kasbah, les présidents des structures, institutions et établissements relevant de la présidence du gouvernement, à l’occasion d’une rencontre pour échanger les vœux de l’Aïd al-Fitr.

Lors de cette rencontre, la cheffe du gouvernement a insisté sur l’importance de hâter le traitement des dossiers en suspens et de résoudre les problèmes qui entravent l’application concrète des décisions gouvernementales. Elle a souligné la nécessité d’un engagement collectif, d’un travail acharné et de la pleine responsabilité de chaque responsable pour mettre en œuvre la vision du président de la République, Kaïs Saïed, en vue de surmonter les obstacles et d’offrir des solutions durables aux attentes du peuple tunisien.

La cheffe du gouvernement a rappelé que la présidence du gouvernement dispose de nombreuses compétences et expertises dans divers domaines, capables de traiter les dossiers avec la rapidité requise, afin de donner l’exemple à suivre par les autres ministères et structures publiques. Elle a également appelé à travailler de manière cohérente en équipe, tout en mettant l’accent sur la valorisation des compétences, l’amélioration de l’efficacité et la performance.

L’objectif, selon elle, est de garantir une gestion plus fluide et plus rapide des affaires publiques, afin de répondre aux aspirations des citoyens pour une vie digne et meilleure.

Gnetnews