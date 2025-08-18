La cheffe du gouvernement en visite officielle au Japon pour la TICAD 9

18-08-2025

Sur mandat du prÃ©sident de la RÃ©publique, Kais Saied, et en son nom, la cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaafrani Zenzri, entame ce lundi 18 aoÃ»t 2025 une visite officielle Ã  Yokohama, au Japon, qui se poursuivra jusquâ€™au 22 aoÃ»t. Cette visite sâ€™inscrit dans le cadre de sa participation Ã  la 9áµ‰ Ã©dition du Tokyo International Conference on African Development (TICAD), organisÃ©e sous le thÃ¨me : Â« CoopÃ©ration pour des solutions innovantes avec lâ€™Afrique Â».

Le sommet rÃ©unira le Premier ministre japonais ainsi que plusieurs chefs dâ€™Ã‰tat et de gouvernement africains. Au programme pour la cheffe du gouvernement tunisienne : des rencontres bilatÃ©rales avec des reprÃ©sentants japonais et africains, visant Ã  renforcer la coopÃ©ration et Ã  explorer de nouvelles perspectives pour le dÃ©veloppement du continent.

Lâ€™objectif principal de cette confÃ©rence est de discuter des enjeux du dÃ©veloppement africain, notamment sur les plans Ã©conomique et social, et de proposer des solutions innovantes et concrÃ¨tes. Selon le communiquÃ© de la prÃ©sidence du gouvernement, la participation tunisienne Ã  cette 9áµ‰ Ã©dition revÃªt une importance particuliÃ¨re, affirmant lâ€™engagement de la Tunisie Ã  contribuer Ã  lâ€™Ã©laboration dâ€™une vision commune pour le dÃ©veloppement africain, fondÃ©e sur une approche participative et intÃ©grÃ©e. Rappelons que la Tunisie avait accueilli la 8áµ‰ Ã©dition de cette confÃ©rence les 27 et 28 aoÃ»t 2022.

La cheffe du gouvernement est accompagnÃ©e dans ce dÃ©placement par plusieurs responsables de la prÃ©sidence du gouvernement ainsi que des reprÃ©sentants du ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la Migration et des Tunisiens Ã  lâ€™Ã©tranger.

