La cheffe du gouvernement préside un conseil ministériel consacré au projet du budget 2026

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé mardi 2 septembre 2025, au palais de la Kasbah, un conseil ministériel dédié à l’examen du projet du budget pour l’année 2026.

En ouvrant la séance, elle a rappelé le rôle central de ce document, considéré comme une feuille de route visant à traduire la politique économique et sociale de l’État, à définir ses priorités et à présenter une vision globale des équilibres économiques et sociaux. Le projet s’inscrit dans le cadre de la préparation du plan de développement 2026-2030, en cohérence avec les travaux des conseils locaux, régionaux et des conseils des gouvernorats, conformément aux principes de la Constitution et à la vision du président de la République Kaïs Saïed.

La responsable a souligné que le budget économique de 2026 reflète les choix nationaux en matière de développement, notamment :

-la garantie des conditions de vie dignes et l’instauration de la justice sociale,

-le soutien à l’investissement et à la création de richesse,

-le renforcement de la résilience de l’économie face aux crises,

-la concrétisation des projets proposés par les conseils locaux et régionaux dès 2026,

-l’accélération des réformes pour améliorer les politiques publiques,

-ainsi que l’amélioration du rythme de réalisation des projets publics et privés.

Les participants ont passé en revue le contexte économique international et national, ainsi que les perspectives de croissance pour l’année 2026 dans différents secteurs : agriculture, industries manufacturières et non manufacturières, services, commerce extérieur, phosphates et investissement.

Le conseil a également examiné les grandes orientations du plan de développement issu des attentes des conseils élus, axé sur l’équilibre entre justice sociale et efficacité économique. Parmi ses priorités figurent :

-l’élargissement de la protection sociale et de la couverture sanitaire,

-l’accès équitable aux services publics essentiels (santé, éducation, transport),

-la réforme du système éducatif et de la formation professionnelle avec une intégration accrue du numérique,

-la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation,

-la modernisation de l’administration et l’amélioration du climat des affaires,

-le développement des infrastructures et l’appui aux énergies renouvelables,

-la gestion durable des ressources naturelles et la protection de l’environnement.

En conclusion, le conseil a recommandé le renforcement des fondements de l’État social à travers :

-la création d’emplois et la réduction du chômage, avec de nouveaux recrutements dans la fonction publique en 2026,

-la lutte contre le travail précaire et la sous-traitance,

-l’appui aux familles à revenu limité,

-et l’amélioration de la qualité des services de santé, d’éducation et de transport.

Il a également insisté sur la nécessité de stimuler la croissance économique par l’investissement public et privé, le développement des énergies renouvelables, l’intégration de l’économie parallèle et la mise en œuvre des projets de développement selon les priorités fixées par les conseils locaux et régionaux.

