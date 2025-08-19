La cheffe du gouvernement rencontre le président de l’Agence japonaise de coopération internationale à Yokohama

Mardi 19 août 2025, la cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaafrani Zenzri, a rencontré à Yokohama le président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Akihiko Tanaka.

Lors de ce tête-à-tête, Mme Zaafrani a félicité la JICA pour ses 50 ans de présence en Tunisie, saluant son rôle dans le soutien à de nombreux projets de développement, notamment les autoroutes Gabès-Medenine et El Jem-Sfax, la station de dessalement d’eau à Sfax, ainsi que les projets d’énergies renouvelables à Sidi Bouzid et Tozeur. Elle a également évoqué les futurs projets, tels que la station de traitement des eaux usées à Gabès, et procédé à un point sur l’avancement des chantiers en cours.

La cheffe du gouvernement a insisté sur l’importance de la JICA dans le développement des compétences tunisiennes à travers ses programmes de formation et projets de capital humain. Elle a appelé à renforcer la coopération pour la réalisation de nouveaux projets et proposé plusieurs initiatives majeures à mettre en œuvre dans les meilleurs délais.

Parmi les autres propositions, Mme Zaafrani a encouragé la multiplication des bourses pour les étudiants tunisiens souhaitant poursuivre leurs études au Japon et le renforcement des échanges d’expertise via des formations spécialisées pour les cadres et professionnels tunisiens, soulignant le potentiel de la Tunisie comme hub régional de coopération tuniso-japonaise pour l’Afrique.

La cheffe du gouvernement a également suggéré l’organisation, en 2026, d’un forum économique tuniso-japonais en Tunisie ou au Japon, visant à renforcer les partenariats entre entreprises des deux pays et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, en phase avec le plan de développement 2026-2030 et un plan d’action conjoint tuniso-japonais.

De son côté, M. Tanaka a réaffirmé l’importance du partenariat avec la Tunisie et a passé en revue les projets réalisés par la JICA dans le pays. Il s’est engagé à étudier les nouvelles propositions de projets soumises lors de la rencontre et a salué le succès de la 8ᵉ Conférence internationale de Tokyo (TICAD) organisée en Tunisie en 2022, tout en évaluant la mise en œuvre de ses recommandations.

