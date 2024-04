Tunisair annonce la rÃ©ouverture de lignes et la consolidation de la flotte

Tunisair annonce la réouverture de lignes et la consolidation de la flotte

La compagnie nationale Tunisair annonce la réouverture de lignes, l’augmentation de nombre de vols, et la consolidation de la flotte.

Tunisair annonce, ce jeudi 04 avril, dans un communiqué avoir élaboré un programme exceptionnel, en vue d’assurer le retour des Tunisiens résidant à l’étranger, et l’affluence des touristes au cours de la période allant du 15 Juin au 15 septembre 2024, de manière à réunir toutes les conditions de réussite à la saison estivale.

Quelque 17 068 vols ont été programmés, et 2 millions 700 mille sièges fournis, soit une hausse de près de 19 %, par rapport à l’été 2023.

La compagnie dit avoir lancé dès le mois d’octobre 2023 une offre promotionnelle, spécifique à la formule d’acquisition précoce pour les Tunisiens de l’étranger, laquelle a été rééditée en décembre 2023 et février 2024.

En vue de renforcer, davantage, son activité commerciale, la compagnie a décidé la réouverture de lignes régulières sur les destinations suivantes :

*Lisbonne (Portugal) : vol hebdomadaire le lundi depuis Tunis, le 01er Mai 2024 ;

*Zurich (Suisse), deux vols hebdomadaires de Tunis, et un vol hebdomadaire de Djerba, à compter du 02 avril prochain ;

*Nantes (France) : Vol hebdomadaire le lundi de Djerba, à partir du 03 Juin 2024.

Le transporteur national dit avoir mis au point un programme visant, principalement, à élever le nombre de vols hebdomadaires sur de nombreuses destinations dans différents marchés :

Le marché français avec des vols vers Lyon, Nice, Marseille, Paris ; le marché maghrébin vers Oran (Algérie), Casablanca (Maroc) et Tripoli (Libye) ; le marché africain, Tunis – Bamako (Mali), Tunis – Conakry (Guinée), Dakar (Sénégal), et Tunis – Dakar – Conakry, ainsi que d’autres marchés : Tunis – Madrid (Espagne), Tunis – Venise (Italie), et Tunis – Istanbul (Turquie).

En vue de garantir la réussite de la saison estivale, la compagnie Tunisair a assuré la maintenance de ses avions et a programmé 16 avions, contre 11 la saison écoulée, outre l’affrètement de deux appareils, dont la capacité d’accueil du premier est de 300 sièges, alors que le deuxième est de 160 sièges, afin de mettre en application son programme commercial dans les meilleures conditions.

Lors de sa visite le lundi 01er avril à la compagnie Tunisair, le président de la république a appelé à améliorer la qualité de services de la compagnie afin qu’elle soit compétitive par rapport aux autres compagnies, à mettre un terme aux retards des vols, et à inciter les pilotes, les techniciens et autres à la développer et à en préserver la place et la pérennité.

Gnetnews