La Corée du Sud promet d’intensifier ses investissements en Tunisie

Le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jim Pyo, a fait état, au terme de sa visite en Tunisie, de ses bonnes impressions, envers les discussions riches qu’il a eues avec les parties tunisiennes, la considérant comme « un point de départ pour aller de l’avant sur la voie de la consolidation de la coopération tuniso-coréenne, eu égard aux visions prospectives, et aux dispositions conjointes à les développer et des enrichir, davantage ».

Le président du parlement sud-coréen a exprimé, par ailleurs, son admiration pour « le legs civilisationnel, culturel et historique, dont bénéficie la Tunisie ».

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, s’est dit satisfait du « climat positif et amical » ayant empreint les différentes étapes de cette visite, et la richesse et la diversité des discussions menées », traduisant la détermination conjointe de hisser la coopération bilatérale à des niveaux meilleurs, notamment, dans le domaine parlementaire.

Il a exprimé, par ailleurs, sa satisfaction envers les dispositions de la Corée du Sud à renforcer la coopération avec la Tunisie, particulièrement, via l’intensification de l’investissement, et de projets créateurs d’emploi, outre la consolidation de la coopération dans le domaine agricole.

Le président du parlement sud-coréen, KIM JIN PYO, vient d’effectuer une visite de trois jours en Tunisie du 17 au 19 janvier, dans la foulée de celle du ministre des Affaires étrangères chinois, Wang YI, qui s’était rendu en Tunisie, la même semaine, lors d’une visite de trois jours, à l’occasion du soixantenaire des relations diplomatiques tuniso-chinoises.



Gnetnews