Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed s’entretient avec le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res chinois, autour de la coopÃ©ration et des projets financÃ©s par la Chine

Tunisie : Kaïs Saïed s’entretient avec le ministre des Affaires étrangères chinois, autour de la coopération et des projets financés par la Chine

Le président de la république, Kaïs Saïed, a rencontré hier, lundi 15 janvier, le ministre des Affaires étrangères, Wang YI, affirmant, en préambule, la position constante de la Tunisie, en appui au droit du peuple palestinien à l’instauration de son Etat indépendant sur les territoires palestiniens, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif.



Le chef de l’Etat a souligné la solidité des liens d’amitié historique entre la Tunisie et la Chine, dans la mesure où les deux pays célèbrent le 60ème anniversaire de l’instauration de leurs relations diplomatiques.

La Tunisie était parmi les pays ayant voté la résolution des Nations-Unies en 1971, en vertu de laquelle, le gouvernement de la Chine populaire a été reconnu, comme seul représentant du peuple chinois, a-t-il ajouté, cité par un communiqué de la présidence.

Le président a salué « le caractère distingué des relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la Chine », louant « la volonté conjointe des directions des deux pays à les hisser aux plus hauts rangs ».

Il a évoqué les projets de coopération nombreux et diversifiés réalisés en Tunisie, avec l’appui de la chine, dernier en date, l’académie diplomatie internationale.

Saïed s’est arrêté aux résultats de la rencontre l’ayant réuni avec le président chinois, à l’occasion de la tenue du sommet sino-arabe au mois de décembre 2022 à Ryad, réaffirmant l’aspiration de la Tunisie à instaurer des partenariats prometteurs, et de nouveaux programmes de coopération avec la Chine dans de nombreux domaines à l’instar de a santé, l’agriculture, le sport, l’infrastructure, les énergies renouvelables…

Les deux parties ont évoqué des dossiers internationaux d’intérêt commun.

Gnetnews