La CTN annonce de nouvelles mesures Ã  partir de demain 15 septembre pour les arrivants en Tunisie

La CTN annonce de nouvelles mesures à partir de demain 15 septembre pour les arrivants en Tunisie

La compagnie tunisienne de navigation (CTN) annonce ce mardi de nouvelles dispositions devant être appliquées à compter de demain mercredi 15 septembre, par tous les arrivants en Tunisie.

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, la compagnie explique que ces dispositions font suite au communiqué de la présidence, du 18 août 2021.

Les passagers devront, ainsi, présenter à l’embarquement un test RT-PCR négatif accompagné d’un QR-CODE ne dépassant pas les 72 heures.

Sont dispensés de cette mesure les enfants âgés de deux ans ou moins.

Les voyageurs devront également remplir deux fiches (fiche sanitaire et engagement) via le site https://app.e7mi.tn, imprimer et signer les deux documents et les remettre aux services sanitaires, au point de contrôle thermique, à l’arrivée aux passages frontaliers tunisiens.

Cette procédure électronique remplace la fiche sanitaire en papier, adoptée précédemment.

Les passagers non-vaccinés ou n’ayant pas parachevé la vaccination contre le coronavirus, devront présenter à l’embarquement le Voucher d’une réservation à l’hôtel, se soumettre à un confinement de dix jours dans l’un des hôtels dédiés, effectuer une analyse RT-PCR entre le 7ème et le 10ème jour du confinement à leurs propres frais, si le résultat est négatif, ils pourront quitter le confinement en s’en tenant aux mesures de prévention.

Sont dispensés du confinement :

*Les passagers ayant parachevé la vaccination

*Les voyageurs arrivant à bord de vols Charter dans le cadre du Cohorting, qui seront soumis au protocole sanitaire élaboré par le ministère du Tourisme et validé par le ministère de la Santé.

Les mineurs de moins de 18 ans devant se soumettre à un auto-isolement de dix jours, dans le lieu de résidence.

Les passagers feront l’objet de tests antigéniques aléatoires (TDR-Antigène), à l’arrivée en Tunisie, en cas d’analyse positive, ils seront conduits vers un centre de confinement obligatoire à leurs propres frais.

Gnetnews