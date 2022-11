La FIFA va lancer une série de campagnes pour les droits humains

À l’aube du début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre), la FIFA devait s’extirper du débat épineux sur la question du port du brassard arc-en-ciel, destiné à promouvoir l’inclusion. Cette semaine, Hugo Lloris avait affirmé que par respect de la culture du Qatar, il ne porterait pas le brassard.

Cela se traduira par le port d’un brassard spécifique à chaque journée de matches, sur une thématique sociétale différente à chaque fois : Football Unites the world, Save The Planet, Protect Children, Education for all, no discrimination, Be Active et Football Unites the World. « Ces initiatives font écho aux objectifs énoncés dans les demandes spécifiques reçues par la FIFA et reflètent une volonté de prise en compte de toutes les opinions », précise la circulaire.