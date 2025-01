La Garde nationale intensifie sa lutte contre le trafic de drogue : 327 plaques de cannabis saisies

Dans le cadre de ses efforts constants pour lutter contre le trafic de drogue et protéger la société des effets néfastes de ce fléau, la Garde nationale tunisienne a récemment enregistré une série de succès, mettant en échec plusieurs réseaux criminels actifs dans la promotion de stupéfiants.

Lors d’une opération de contrôle à la station de péage de Msaken, les unités routières de l’administration des autoroutes du centre ont intercepté un véhicule transportant 250 plaques de cannabis, pesant au total 25 kilogrammes, ainsi qu’une importante somme d’argent en espèces.

Les unités de l’administration subrégionale de lutte contre la criminalité ont réussi à démanteler un réseau de trafiquants opérant dans la région de Kasserine. Cette opération a permis la saisie de 62 plaques de cannabis, d’une quantité de cocaïne et d’un montant significatif provenant de cette activité illicite.

À Hay Ibn Khaldoun, une patrouille conjointe entre les unités de la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants et l’administration des renseignements et enquêtes a mis fin aux activités d’un autre réseau spécialisé dans la distribution de drogues. L’opération a conduit à l’arrestation de trois suspects, à la saisie de 15 plaques de cannabis, d’une importante somme d’argent et d’un véhicule utilisé pour leurs activités criminelles.

Dans toutes ces affaires, les autorités ont agi en étroite coordination avec le ministère public, qui a ordonné les démarches judiciaires nécessaires à l’encontre des suspects.

