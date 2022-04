La HAICA appelle les chaÃ®nes Ã©trangÃ¨res Ã  ne pas s’impliquer dans les conflits politiques en Tunisie

La HAICA appelle les chaînes étrangères à ne pas s’impliquer dans les conflits politiques en Tunisie

La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) dit avoir pris acte du « traitement médiatique des chaines étrangères des évènements nationaux, et des sujets inhérents au fait public en Tunisie ».

La haute autorité constate, dans un communiqué, « l’implication de certaines chaînes ayant des bureaux accrédités en Tunisie, et destinés au public tunisien, dans les conflits politiques internes, au point que certains se soient transformés, en voix de propagande de ce courant politique ou de l’autre ».

La HAICA considère que « la liberté d’expression est un choix national irréversible, et parmi ses principales règles, le libre flux des informations, appelle à la nécessité de s’engager en faveur des principes de liberté d’expression, et ses règles, en prime l’équilibre et l’objectivité dans la diffusion et le traitement des informations, selon les normes professionnelles et éthiques ».

La haute autorité exprime sa « position constante », selon laquelle « la présence de bureaux des chaînes étrangères en Tunisie est un signe positif, et appuie la diversité et la pluralité du paysage ».

Elle appelle, néanmoins, « à ne pas instrumentaliser les acquis de la liberté d’expression et de la presse, ayant distingué l’expérience démocratique, pour s’ingérer dans les affaires nationales et en exploiter les tribunes au service d’une partie politique, pour que ces chaînes ne se transforment pas en outils de mise en exécution d’agendas politiques dans la région ».

La haute autorité presse « les journalistes travaillant dans les bureaux des chaînes étrangères en Tunisie, à œuvrer à respecter les règles et l’éthique de la profession journalistique et à contribuer à la consécration du climat de diversité, de pluralité et de paix civile ».

Gnetnews