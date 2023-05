La HAICA demande un dialogue ouvert et une vision claire pour l’avenir des médias en Tunisie

Dans un communiqué publié jeudi, l’instance de régulation de l’audiovisuel dénonce les mesures « abusives et arbitraires » atteignant leur apogée avec la persécution judiciaire des journalistes et la détérioration de leurs conditions financières et sociales.

Face à cette situation, la HAICA presse le gouvernement de Najla Bouden d’engager un « dialogue franc et ouvert » avec les acteurs du secteur médiatique et de dévoiler clairement sa propre vision et stratégie pour l’avenir des médias en Tunisie.

La HAICA condamne également l’approche adoptée par le gouvernement dans le traitement des médias, s’étonnant de ses efforts pour marginaliser l’instance et effacer son rôle de principal régulateur des médias en Tunisie.

Dans ce contexte, le communiqué précise que la HAICA déplore vivement les tentatives du gouvernement de restreindre l’action de l’instance en prenant le contrôle de son bureau d’ordre et en entravant son pouvoir décisionnel, ce qui constitue une violation flagrante de son indépendance et une usurpation incontestée de ses prérogatives.

La HAICA profite également de cette occasion pour rappeler la responsabilité historique qui incombe au parlement, exhortant les nouveaux législateurs à adopter des initiatives législatives visant à promouvoir l’indépendance des médias, en particulier des médias publics, et à éviter de reproduire les pratiques de l’ancien régime.

