La Jordanie instaure la sÃ©ance unique pendant toute lâ€™annÃ©e pour faire profiter ses citoyens des heures de la journÃ©e

La Jordanie instaure la séance unique pendant toute l’année pour faire profiter ses citoyens des heures de la journée

La Jordanie a décidé d’opter pour le temps de travail estival tout au long de l’année.

Le Conseil des ministres Jordanien a pris cette décision, lors de sa réunion de ce mercredi matin, après une étude approfondie réalisée par le gouvernement sur cette disposition.

L’instauration des horaires d’été durant toute l’année, permet de profiter au maximum des heures de la journée, et de limiter les horaires de travail le soir et la nuit, souligne cette étude, citée par l’agence de presse jordanienne, Petra.

Cette nouvelle organisation de travail profitera, notamment, aux étudiants du soir, et aux fonctionnaires des secteurs public et privé.

S’agissant des élèves et étudiants, le conseil des ministres jordanien a appelé les ministères de l’Education et de l’enseignement supérieur à réviser le temps scolaire et universitaire selon les horaires du coucher du soleil, ce qui leur permet de quitter l’école et l’université à des horaires appropriés.

Selon Pétra, 60 % des pays du monde ne changent pas leurs horaires pendant l’année, alors que 40 % procèdent au changement des horaires, avec le début de l’hiver et de l’été.

