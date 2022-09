La Jordanie soutient le processus rectificatif en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, et son homologue jordanien, Aymen Safdi ont affirmé « l’importance du prochain sommet arabe en matière d’élaboration d’une conception arabe unifiée et pragmatique répondant aux exigences de l’étape, en focalisant sur les principales affaires, en prime la cause palestinienne ».

Lors d’une rencontre les ayant réunis à New-York en marge de la 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, les deux ministres ont évoqué « les relations bilatérales de fraternité et de coopération et les moyens de les consolider et les développer, à travers l’activation des différents mécanismes d’action conjointe, a fortiori face aux défis régionaux et internationaux qui requièrent plus de coopération et de coordination dans différents domaines ».

Les deux parties ont, par ailleurs, échangé les points de vue autour des affaires d’intérêt commun, inscrites à l’ordre du jour de cette 77ème session de l’AG de l’ONU, s’arrêtant « au rôle des pays arabes en matière de mise en place des approches et solutions communes ».

Aymen Safdi a salué les efforts de la Tunisie et ses positions constantes envers les affaires arabes, exprimant « le soutien de la Jordanie à son processus rectificatif et aux réformes économiques et politiques adoptées ».

Gnetnews