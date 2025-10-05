La Liga-J08 : Le Barça coule à Séville

Le match le plus récent entre le FC Séville et le FC Barcelone, disputé lors de la 8e journée de La Liga, a vu le FC Séville s’imposer sur le score de 4-1. Cette victoire retentissante à domicile au Stade Ramón Sánchez Pizjuán a été marquée par une performance offensive éclatante de l’équipe andalouse.

Cette défaite est un coup dur pour le FC Barcelone qui restait sur une série de résultats positifs en Liga, notamment après avoir profité du faux pas du Real Madrid. Ce résultat permet au FC Séville de confirmer son bon début de saison et relance la course en tête du championnat espagnol.