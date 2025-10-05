La Liga-J08 : Le Barça coule à Séville

05-10-2025

Le match le plus récent entre le FC Séville et le FC Barcelone, disputé lors de la 8e journée de La Liga, a vu le FC Séville s’imposer sur le score de 4-1. Cette victoire retentissante à domicile au Stade Ramón Sánchez Pizjuán a été marquée par une performance offensive éclatante de l’équipe andalouse.

Cette défaite est un coup dur pour le FC Barcelone qui restait sur une série de résultats positifs en Liga, notamment après avoir profité du faux pas du Real Madrid. Ce résultat permet au FC Séville de confirmer son bon début de saison et relance la course en tête du championnat espagnol.

Fil d'actualités

Premier League-J07 : Man City gagne ! 250eme victoire pour Guardiola

05-10-2025

La Liga-J08 : Le Barça coule à Séville

05-10-2025

Ligue 1 : Le classement général après la neuvième journée

05-10-2025

Ligue 1-J09 : L’Espérance, le CSS et l’USMo vainqueurs

05-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Espagne La Liga-J08 : Le Barça coule à Séville
Espagne La Liga-J08 : Le Real domine Villareal
Espagne La Liga-J07 : Le Barça renverse la Real Sociedad
Espagne La Liga : L’Atletico refile une manita au Re

Fil d'actualités

Premier League-J07 : Man City gagne ! 250eme victoire pour Guardiola

05-10-2025

La Liga-J08 : Le Barça coule à Séville

05-10-2025

Ligue 1 : Le classement général après la neuvième journée

05-10-2025

Ligue 1-J09 : L’Espérance, le CSS et l’USMo vainqueurs

05-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025