La Liga-J08 : Le Real domine Villareal

Le Real Madrid a renoué avec la victoire en Liga en s’imposant 3-1 face à Villarreal au Stade Santiago Bernabéu. Après une première mi-temps sans but, les Merengue ont accéléré en seconde période. C’est Vinícius Júnior qui a ouvert le score dès la 47e minute. L’attaquant brésilien a ensuite transformé un penalty à la 69e minute, s’offrant un doublé et donnant un avantage confortable à son équipe. Les Madrilènes reprennent ainsi provisoirement la tête du classement de La Liga.

​Malgré l’avance du Real, Villarreal a réussi à réagir quatre minutes plus tard grâce à une belle réalisation de Georges Mikautadze (73e). Cependant, les espoirs du sous-marin jaune ont été douchés par l’expulsion de Santiago Mouriño. Kylian Mbappé a scellé le score à la 81e minute, assurant les trois points pour le Real Madrid dans ce match de la huitième journée de la saison 2025-2026.