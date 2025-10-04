La Liga-J08 : Le Real domine Villareal

04-10-2025

Le Real Madrid a renoué avec la victoire en Liga en s’imposant 3-1 face à Villarreal au Stade Santiago Bernabéu. Après une première mi-temps sans but, les Merengue ont accéléré en seconde période. C’est Vinícius Júnior qui a ouvert le score dès la 47e minute. L’attaquant brésilien a ensuite transformé un penalty à la 69e minute, s’offrant un doublé et donnant un avantage confortable à son équipe. Les Madrilènes reprennent ainsi provisoirement la tête du classement de La Liga.

​Malgré l’avance du Real, Villarreal a réussi à réagir quatre minutes plus tard grâce à une belle réalisation de Georges Mikautadze (73e). Cependant, les espoirs du sous-marin jaune ont été douchés par l’expulsion de Santiago Mouriño. Kylian Mbappé a scellé le score à la 81e minute, assurant les trois points pour le Real Madrid dans ce match de la huitième journée de la saison 2025-2026.

Fil d'actualités

La Liga-J08 : Le Real domine Villareal

04-10-2025

Handball : Voici les résultats de la huitième journée

04-10-2025

Premier League-J07 : Eestevao porte Chelsea contre Liverpool

04-10-2025

Serie A-J06 : L’Inter sans problème face à Cremonese

04-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Espagne La Liga-J08 : Le Real domine Villareal
Espagne La Liga-J07 : Le Barça renverse la Real Sociedad
Espagne La Liga : L’Atletico refile une manita au Re
Espagne La Liga-J05 : Le Barça domine Oviedo

Fil d'actualités

La Liga-J08 : Le Real domine Villareal

04-10-2025

Handball : Voici les résultats de la huitième journée

04-10-2025

Premier League-J07 : Eestevao porte Chelsea contre Liverpool

04-10-2025

Serie A-J06 : L’Inter sans problème face à Cremonese

04-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025