La Liga-J10 : Le Clasico revient au Real

Le Real Madrid a remporté le Clásico face au FC Barcelone sur le score de 2-1 au Santiago Bernabéu, consolidant ainsi sa place de leader de la Liga. Kylian Mbappé a ouvert le score pour les Merengues (22e), mais Fermín López a rapidement égalisé pour le Barça (38e). Cependant, Jude Bellingham a redonné l’avantage au Real juste avant la pause (43e).

Malgré l’arrêt d’un penalty de Mbappé par le gardien barcelonais Wojciech Szczęsny en début de seconde période, le Real Madrid a tenu bon face à la pression catalane, qui a fini le match à dix après l’expulsion de Pedri dans le temps additionnel, permettant ainsi aux Madrilènes de prendre cinq points d’avance sur leur rival au classement.