La Liga-J18 : Le Real en démonstration

04-01-2026

Le Real Madrid a entamé l’année 2026 de manière spectaculaire en s’imposant largement face au Real Betis (5-1) ce dimanche au stade Santiago Bernabéu. En l’absence de Kylian Mbappé, blessé, c’est le jeune Gonzalo García qui a crevé l’écran en inscrivant un triplé retentissant (20e, 50e, 82e), confirmant la domination totale des hommes de Xabi Alonso.

Raúl Asencio a également participé à la fête d’une tête précise sur corner (56e), tandis que Fran García a clos le festival offensif dans le temps additionnel (90e+3). Malgré une réduction du score de Juan Hernández pour les Sévillans à l’heure de jeu (66e), le Betis n’a jamais semblé en mesure d’inquiéter des Madrilènes en pleine démonstration, qui reviennent ainsi à quatre points du leader barcelonais.

