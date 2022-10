La Ligue 1 repart ce week-end ! Voici le nouveau programme

Après le faux départ de la semaine dernière, la Ligue 1 Professionnelle sera finalement de retour ce week-end. Le coup d’envoi sera officiellement donné le vendredi 7 octobre et la journée se poursuivra le samedi 8 octobre, en attendant la désignation des matchs qui opposeront l’Espérance Sportive de Tunis au CS Sfaxien et l’Olympique de Beja à l’US Monastir. Voici le programme.

Vendredi 7 octobre (Groupe A)

Stade Tunisien – ESH Sousse (15h)

ES Sahel – US Tataouine (15h)

CS Chebba – CA Bizertin (15h)

Samedi 8 octobre (Groupe B)

US Ben Guerdane – EOS Bouzid (15h)

AS Rejiche – AS Soliman (15h)

