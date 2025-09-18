La météo de ce jeudi annonce un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du pays.

Selon l’Institut national de la météorologie, les vents souffleront du nord sur les régions septentrionales et de l’est sur le centre et le sud. Ils seront relativement forts sur les côtes orientales, et faibles à modérés dans les autres zones.

La mer sera agitée le long des côtes orientales et houleuse au nord.

Quant aux températures maximales, elles oscilleront entre 29 et 35 °C dans la plupart des régions, avec des pics pouvant atteindre 37 °C dans le sud-ouest.

