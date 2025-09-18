La météo de ce jeudi annonce un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du pays.

18-09-2025

Selon l’Institut national de la météorologie, les vents souffleront du nord sur les régions septentrionales et de l’est sur le centre et le sud. Ils seront relativement forts sur les côtes orientales, et faibles à modérés dans les autres zones.

La mer sera agitée le long des côtes orientales et houleuse au nord.

Quant aux températures maximales, elles oscilleront entre 29 et 35 °C dans la plupart des régions, avec des pics pouvant atteindre 37 °C dans le sud-ouest.

Gnetnews

Fil d'actualités

Logement social : le ministère de l’Équipement intensifie la mis

18-09-2025

Agriculture : La Tunisie a récolté 12 millions de quintaux de cér

18-09-2025

Transport aérien : Le ministre du Transport appelle à renforcer la

18-09-2025

OMS : Les hôpitaux de Gaza au bord de l’effondrement

18-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Logement social : le ministère de l’Équipement intensifie la mise en œuvre

18-09-2025

Agriculture : La Tunisie a récolté 12 millions de quintaux de céréales lors

18-09-2025

Transport aérien : Le ministre du Transport appelle à renforcer la préparatio

18-09-2025

OMS : Les hôpitaux de Gaza au bord de l’effondrement

18-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025