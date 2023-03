La ministre du Commerce exige des mesures sévères contre les spéculateurs

La ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejab, a exhorté les directeurs régionaux du commerce à appliquer des mesures sévères contre les spéculateurs lors d’une réunion périodique ce samedi. Elle a affirmé la détermination du gouvernement à reprendre le contrôle des marchés et à lutter contre l’impunité.

Ben Rejab a souligné que les responsables régionaux doivent infliger les peines maximales et appliquer des sanctions administratives strictes, y compris la fermeture automatique des commerces impliqués dans la spéculation et la hausse des prix. La saisie immédiate des marchandises est également demandée en cas de spéculation avérée. La réunion a également abordé les préparatifs et l’approvisionnement pour le mois de Ramadan.

Gnetnews