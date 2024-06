La municipalité de Tunis lève un grand programme de ramassage des déchets pour l’Aïd al-Adha

Dans une déclaration faite à l’agence TAP, Lakhdar Dkhili, directeur de l’hygiène municipale, a annoncé que la Municipalité de Tunis a lancé un vaste programme de gestion des déchets en prévision de l’Aïd al-Adha. Ce programme vise à assurer une collecte efficace et rapide des déchets durant cette période festive, et mobilisera l’ensemble des ressources disponibles du 16 au 20 juin.

Pour mener à bien cette mission, un impressionnant déploiement de matériel a été prévu. Seront ainsi mobilisés : 10 camions à benne basculante, 10 tracteurs agricoles, 3 petits bulldozers, 2 camions-pelles et 3 camions de 10 tonnes. De plus, deux ensembles comprenant un camion et trois camions de 20 mètres cubes chacun ont été loués pour faciliter le transport des déchets vers la décharge de Borj Chakir. La municipalité a également désigné cinq points de collecte principaux et trois points secondaires à travers la zone municipale.

En parallèle, 50 camions à benne basculante de 3,5 tonnes, 50 petits camions à benne de 2,5 mètres cubes, 20 tracteurs agricoles et 16 petits camions seront mobilisés, couvrant ainsi 12 arrondissements. Les arrondissements de Sijoumi, Ezzouhour et Hrairia seront spécifiquement pris en charge par l’Agence municipale des services environnementaux, en vertu d’un accord avec la municipalité de Tunis.

Afin de garantir le respect des normes d’hygiène, la municipalité a interdit l’abattage des moutons de sacrifice dans les appartements et sur les toits des immeubles. Des espaces dédiés ont été mis à disposition pour les résidents des logements collectifs, notamment dans plusieurs marchés de la ville : le marché central, le marché de Cité al-Khadra, le marché de Hay Ibn Khaldoun 1 et le marché de Sidi Sridek à Hafsia.

Gnetnews