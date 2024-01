La Normalisation avec Israël n’aura pas lieu sans une solution durable à la cause palestinienne (ministre A.E. saoudien)

Le ministre des Affaires étrangères saoudien, Fayçal Ben Farhane, a déclaré que le Royaume saoudien ne va pas pouvoir normaliser ses relations avec Israël, jusqu’une solution durable soit retrouvée à la cause palestinienne.

En réponse à une question de la chaîne américaine, CNN, sur l’impossibilité de l’instauration de relations normales, sans un processus menant à un Etat palestinien viable, le ministre saoudien a déclaré : « c’est là l’unique processus pour nous, la réponse est donc par oui, étant donné que nous avons besoin de stabilité et nous souhaitons qu’elle se concrétise à travers le règlement de la cause palestinienne ».

Le chef de la diplomatie saoudienne a considéré le règlement de la cause palestinienne, comme étant la clef de la stabilité et de la prospérité au Moyen-Orient dans son ensemble, y compris Israël.

« Pour que la région connaisse une réelle sécurité et stabilité, et une vraie complémentarité pouvant ramener des intérêts économiques et sociaux, y compris en Israël, il est nécessaire de mener une opération fiable et irrévocable pour l’instauration d’un Etat palestinien ».

Il a ajouté que tous les efforts étaient focalisés, maintenant, sur l’arrêt de l’escalade dans la bande de Gaza. « Nous concentrons, intensément, nos efforts sur l’arrêt de l’escalade à Gaza », a-t-il souligné, appelant à l’instauration d’un Etat palestinien viable.

Fayçal Ben Farhane a exprimé l’inquiétude du Royaume saoudien de voir les tensions dans la mer rouge échapper à toute maîtrise, ce qui donnera lieu à l’escalade, face aux attaques des houthis contre les navires et aux frappes américaines.

Gnetnews