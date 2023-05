La Palestine réclame « une intervention urgente » pour stopper les crimes d’Israël

Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés palestiniens a condamné « le crime odieux » commis par l’armée d’occupation israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, à l’issue duquel 12 Palestiniens sont tombés en martyr, en majorité des enfants, des femmes et des civils désarmés.

La diplomatie palestinienne a considéré ce mardi, ce crime, comme « un prolongement de la guerre d’occupation ouverte contre le peuple palestinien et ses droits justes et légitimes, et une persistance des tentatives de l’entité sioniste d’exporter ses crises à la scène palestinienne, et de les régler au détriment des droits du peuple palestinien ».

Le ministère palestinien pointe « une tentative manifeste de consacrer la logique de la force militaire barbare, en en faisant une alternative aux solutions politiques pacifiques au conflit ».

La partie palestinienne fait assumer au gouvernement de l’entité sioniste « la responsabilité, totale et directe, de cette agression, et ses résultats sur la scène du conflit, étant une escalade dangereuse, menaçant de la faire exploser, intégralement ».

Elle appelle la communauté internationale à « une intervention urgente, pour arrêter l’agression contre le peuple palestinien », considérant la solution politique (processus de négociations) au conflit, comme étant « la seule entrée pour parvenir à la sécurité et à la stabilité ».

Gnetnews