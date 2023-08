La participation tunisienne au Sommet du Brics en Afrique du Sud, au centre d’une rencontre SaÃ¯ed/ Ammar

La participation tunisienne au Sommet du Brics en Afrique du Sud, au centre d’une rencontre Saïed/ Ammar

La Tunisie prendra part au Sommet du Brics qui aura lieu, dans sa 15ème édition dans la ville de Sandton (Johannesburg) du 22 au 24 août 2023.

La participation tunisienne à ce sommet qui réunira les dirigeants membres de ce rassemblement, ( Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) avec nombre de pays partenaires, a été au centre en fin de semaine d’une rencontre entre le président de la république, Kaïs Saïed et le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur les résultats de la visite effectuée par Nabil Ammar en Algérie.

Le chef de l’Etat a réitéré, de nouveau, le caractère « historique » des relations entre la Tunisie et l’Algérie, et la détermination conjointe à les développer davantage, étant donné que « notre histoire en est une, notre présent l’est aussi, et notre avenir ne pourrait être qu’unique et conjoint ».

Gnetnews