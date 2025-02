La Plateforme Â« TunichÃ©que Â» atteint prÃ¨s de 23 000 adhÃ©rents dÃ¨s son lancement

La Plateforme « Tunichéque » atteint près de 23 000 adhérents dès son lancement

La Plateforme Electronique Unique des Chèques, « Tunichéque », qui a officiellement démarré ses activités ce dimanche 1er février 2025, a déjà enregistré près de 23 000 adhérents au lundi 3 février 2025. Un chiffre qui devrait continuer à croître, selon Nizar Chaddad, directeur des paiements et de l’inclusion financière à la Banque Centrale de Tunisie (BCT), avec l’adhésion prévue de nombreux opérateurs, qu’ils soient personnes physiques, promoteurs de projets ou acteurs des secteurs commercial et de service.

Lors d’une conférence de presse organisée pour détailler le fonctionnement de cette nouvelle plateforme, Chaddad a estimé que « Tunichéque » devrait permettre de traiter environ 25 millions de chèques par an, avec un temps de traitement des transactions financières et des chèques de 20 à 30 secondes.

Concernant les inquiétudes sur la protection des données personnelles, Chaddad a rassuré en précisant que toutes les mesures nécessaires ont été prises en coordination avec l’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles pour garantir la sécurité des informations. Il a également souligné que les données collectées seront strictement celles inscrites sur les chèques.

Dans le même cadre, il a rappelé que la plateforme « Tunichéque » a été développée par des compétences tunisiennes, et qu’elle garantit une sécurité informatique optimale, tout en étant facilement téléchargeable.

Neji Ghandri, président du Conseil bancaire et financier, a quant à lui qualifié ce projet de « structurant », annonçant qu’il marquait le début d’une nouvelle ère pour les transactions financières en Tunisie, axée sur la numérisation des chèques bancaires. Ce changement vise à réduire le nombre de chèques sans provision et à favoriser une utilisation correcte et en temps réel des chèques comme moyen de paiement.

Il a également salué le rôle des banques tunisiennes, dont les systèmes ont été adaptés pour intégrer cette plateforme, en offrant des informations continues aux clients sur les dates d’acceptation et de livraison des nouveaux chèques.

Enfin, pour accompagner cette transition, un centre d’appel a été mis en place en collaboration avec la Société Interbancaire de Télé-compensation (SIBTEL) afin de répondre aux interrogations des opérateurs économiques et des citoyens, et les aider à surmonter d’éventuelles difficultés.

Gnetnews