La Poste Tunisienne annonce une ouverture exceptionnelle de 131 bureaux pour des horaires nocturnes durant l’Aïd

La Poste Tunisienne a annoncé l’ouverture exceptionnelle de 131 bureaux de poste à travers le pays les jeudi et vendredi 27 et 28 mars 2025. Ces bureaux seront ouverts de 20h30 à 23h30 pour permettre aux citoyens de gérer leurs affaires financières et postales pendant la dernière semaine du mois de Ramadan.

Dans un communiqué publié ce mardi, le service postal a précisé que cette initiative vise à faciliter les démarches des citoyens en cette période particulièrement chargée.

Les citoyens peuvent consulter la liste des bureaux ouverts en nocturne en visitant le site web de la Poste Tunisienne à l’adresse suivante : www.poste.tn.

Gnetnews