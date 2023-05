La promotion de la destination tunisienne au centre d’un entretien entre le ministre du Tourisme et Tijani Haddad

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a reçu le président de la fédération internationale des journalistes et écrivains du Tourisme, Tijani Haddad, où il était question des moyens d’instaurer une coopération bilatérale dans le domaine de l’information liée au Tourisme, dans le cadre de la consolidation de la stratégie du ministère du Tourisme, et de l’Office national du Tourisme tunisien (ONTT), pour commercialiser la destination tunisienne.

Cette coopération intervient, eu égard à l’importante place que revêt l’organisation au niveau international, à travers un large réseau de journalistes, d’influenceurs et d’écrivains spécialisés dans le domaine touristique, et aussi à travers les festivités organisées, annuellement, à l’instar de son congrès annuel, lequel voit la participation de près de 150 journalistes et écrivains du tourisme dans différents coins du monde, ainsi que l’académie annuelle des jeunes journalistes, et la réunion du bureau exécutif et bureau directeur, que la fédération compte organiser la prochaine période de cette année.

