La situation des migrants d’Afrique subsaharienne débattue à l’Assemblée des représentants du peuple

La séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tenue le mardi 7 mai 2024 a été marquée par une discussion approfondie sur la situation des migrants irréguliers d’Afrique subsaharienne en Tunisie. Sous la présidence de M. Ibrahim Bouderbla, cette session s’est déroulée dans un climat de débat visant à analyser les causes et les conséquences de ce phénomène, ainsi qu’à proposer des solutions pour y remédier.

Le président de l’ARP a souligné l’importance de cette séance dans le cadre des efforts globaux visant à comprendre et à résoudre les défis liés à la migration irrégulière. Il a rappelé l’engagement du président de la République à maintenir la stabilité sociale et à protéger la sécurité des citoyens, tout en appelant à une approche intégrée pour faire face à ce problème.

Les députés ont exprimé diverses préoccupations et propositions, notamment la nécessité d’organiser un dialogue sur les causes de la migration irrégulière, de renforcer la politique nationale de gestion migratoire et d’adopter des mesures strictes contre ce phénomène. Ils ont également souligné l’importance de préserver la sécurité publique et la souveraineté nationale tout en respectant les normes internationales en matière de droits de l’homme.

À la fin de la séance, le président de l’ARP a souligné l’importance des discussions menées et a appelé à une approche coordonnée et cohérente de la part de toutes les institutions de l’État pour faire face à la migration irrégulière. Il a souligné que la Tunisie reste attachée aux principes internationaux tout en protégeant ses intérêts nationaux.

