La situation en Tunisie ne supporte plus une hausse de la pression fiscale (Dabbeche)

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a rencontré ce vendredi 30 octobre 2020, à la Kasbah des représentants d’entreprises étrangères opérant en Tunisie, conduits par le président du Conseil des chambres mixtes, Ibrahim Dabbeche.

Mechichi a écouté « les préoccupations des investisseurs dans les plus importants secteurs économiques, à la lumière de la crise du Coronavirus, et leurs répercussions sur les entreprises nationales et étrangères ».

Le gouvernement œuvre « à instaurer un climat propice à l’investissement, à garantir la stabilité des politiques fiscales, et à accompagner les investisseurs tunisiens et étrangers », a-t-il assuré.

Dans une déclaration à l’issue de la rencontre, Dabbeche a affirmé que « la situation dans le pays ne supporte plus une hausse de la pression fiscale », appelant « à faciliter les services administratifs, afin que la Tunisie ne soit pas uniquement, un pays d’opportunités, mais aussi de concrétisations en termes d’investissement ».

Le Conseil des chambres mixtes comprend 18 chambres commerciales et industrielles, notamment d’Europe, mais aussi d’autres parties du monde.

Gnetnews