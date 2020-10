La situation Ã©pidÃ©miologique est critique en Tunisie, 29 nouveaux dÃ©cÃ¨s le 20 octobre (Faouzi Mehdi)

La situation épidémiologique est critique en Tunisie, 29 nouveaux décès le 20 octobre (Faouzi Mehdi)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a révélé ce mercredi 21 octobre, que le Coronavirus a fait 29 décès supplémentaires hier, 20 octobre, et 1723 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, le 19 du mois courant.

Intervenu lors d’une conférence de presse, le ministre a qualifié « la situation épidémiologique de critique. » « Le virus se propage en grande vitesse et est amené à circuler encore rapidement », a-t-il prévenu.

Il a encore fait savoir que « 11 délégations supplémentaires sont désormais classées comme étant à haut risque, et qui s’ajoutent aux six gouvernorats et 29 délégations considérées en tant que telles, il y a une quinzaine de jours ».

Le ministre a insisté de nouveau sur la nécessité de respecter les gestes barrière : « port du masque, distanciation physique et hygiène des mains, qui restent à la base de la lutte contre la propagation du Coronavirus ».

Au sujet du bien-fondé de l’instauration du couvre-feu, le ministre a expliqué que « les études ont montré que la plupart des cas de contamination surviennent la nuit, pendant les rassemblements », appelant à éviter autant que faire se peut les contacts et les rencontres.

Il a encore indiqué que l’on dispose actuellement de 181 lits réanimation, dont 145 sont occupés, et de 1068 lits d’oxygène, une capacité qui pourrait être augmentée.

Le ministre a expliqué qu’il ne suffisait pas de se limiter aux lits de réanimation, mais il faut des médecins-spécialistes et des anesthésistes-réanimateurs, signalant que l’on demeure en sous-effectif en la matière, même si on injecte de nouvelles ressources humaines.

Faouzi Mehdi a encore fait savoir qu’un guide a été élaboré pour la prise en charge des malades en première ligne, « ce qui permet de réduire la pression sur les urgences et la réanimation, et de prodiguer des soins aux malades, à un stade précoce ».

Le ministre a fait état de plusieurs essais en matière de vaccin contre le covid-19 qui sont à un stade avancé, à la phase 3, signalant que « la Tunisie a alloué les fonds nécessaires pour être parmi les premiers pays à avoir le vaccin ».

